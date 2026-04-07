Beim Überholen streift ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ein Auto und stürzt. Das Motorrad ist schrottreif, der Fahrer schwer verletzt.

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bruchsal schwer verletzt worden. Beim Überholen eines vorausfahrenden Autos habe der Mann wohl das Heck des Wagens gestreift und dann die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin stürzte der 47-Jährige. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.