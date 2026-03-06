Mit überhöhtem Tempo fährt ein 60-jähriger Motorradfahrer über eine Landstraße. Als er überholen will, macht er einen folgenschweren Fehler.

Bretzfeld (dpa/lsw) - Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Überholversuch auf einer Landstraße bei Bretzfeld (Hohenlohekreis) gestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann habe versucht, mit überhöhter Geschwindigkeit eine Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor zu überholen. Dabei habe er einen Bremsfehler gemacht und sei 150 Meter über die Gegenfahrbahn gerutscht, bevor er gegen ein weiteres Auto prallte, sagte eine Polizeisprecherin. Schon zuvor soll der Mann zu schnell unterwegs gewesen und durch seinen «riskanten Fahrstil» aufgefallen sein, sagte sie weiter.