Ein Motorradfahrer überholt auf einer Landstraße bei Bopfingen. Dabei stößt er mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen, in dem auch ein Kind sitzt.

Bopfingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Bopfingen bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto schwer verletzt worden. Die beiden Insassen, ein 12-jähriges Kind und eine Frau, wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt. Der Motorradfahrer habe auf der Strecke im Ostalbkreis überholt, obwohl ein Auto entgegengekommen sei, sagte ein Sprecher. Der 47-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 25.000 Euro.