Ein Überholmanöver endet dramatisch: Nach der Kollision mit einem Auto muss ein 21-Jähriger vor Ort reanimiert werden. Das ist bisher bekannt.

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist im Landkreis Ravensburg ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 21-Jährige wollte nach ersten Erkenntnissen einen vorausfahrenden Lastwagen überholen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt.

Rettungskräfte mussten den Motorradfahrer demnach noch an der Unfallstelle reanimieren. Ein Hubschrauber flog ihn anschließend in eine Klinik. Die 81 Jahre alte Autofahrerin sowie ihr Beifahrer dürften der Polizei zufolge «eher leichte» Verletzungen erlitten haben. Sie kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich den Angaben nach auf einer Kreisstraße zwischen Bad Wurzach und Wolfegg. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.