Ein Rettungshubschrauber hat im Rhein-Neckar-Kreis einen schwer verletzten Biker ins Krankenhaus geflogen. Ein Autofahrer hatte dem Mann die Vorfahrt genommen.

Sinsheim (dpa) - Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis zugezogen. Ein Autofahrer hatte dem 64 Jahre alten Biker am Nachmittag auf einer Kreisstraße bei Adersbach die Vorfahrt genommen und ihn so zu Fall gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 32 Jahre alte Pkw-Fahrer blieb unverletzt.