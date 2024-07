Ein Motorradfahrer schert auf einer Landstraße aus, um einen Lastwagen zu überholen. Was der Motorradfahrer nicht merkt: Der Lastwagenfahrer möchte in dem Moment links abbiegen. Es kommt zum Unglück.

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 59-Jährige habe einen Lastwagen vor ihm überholen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er, dass der Lkw nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte nach Angaben der Polizei gegen einen Stein neben der Fahrbahn. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.