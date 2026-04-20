Zusammenstöße beim Ausweichen, eine stundenlange Sperrung und ein Schwerverletzter: Was auf der A5 passiert ist.

Riegel (dpa/lsw) - Als Falschfahrer hat ein Motorradfahrer auf der Autobahn 5 bei Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) mehrere Unfälle verursacht und ist schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 62-Jährige bei Freiburg in falscher Richtung auf die A5 gefahren und hatte dann rund 15 Kilometer als «Geisterfahrer» auf der Autobahn zurückgelegt.

Dadurch habe er mehrfach den Verkehr gefährdet und es habe auch Zusammenstöße anderer Verkehrsteilnehmer gegeben, als diese versuchten, dem Motorradfahrer auszuweichen.

Nahe Riegel sei das Fahrzeug des 62-Jährigen dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, der Motorradfahrer sei gestürzt und schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Freiburg war knapp drei Stunden lang voll gesperrt.