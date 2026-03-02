Motorradunfall in einem Tunnel in Stuttgart: Während der Fahrer leicht verletzt davonkommt, wird sein Beifahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 22 Jahre alter Beifahrer ist nach einem Motorradunfall auf der B14 in Stuttgart schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der 29 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden waren den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 14 im Gäubahntunnel in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkamen und stürzten. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 5.000 Euro.