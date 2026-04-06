Mitten am Tag kracht es auf einer Landstraße: Zwei Biker prallen zusammen, Rettungshubschrauber eilen herbei. Wie konnte es dazu kommen?

Murrhardt (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Motorräder im Rems-Murr-Kreis sind die beiden Fahrer, eine 30 Jahre alte Frau und ein 69 Jahre alter Mann, am Nachmittag schwer verletzt worden. Sie kamen nach dem Crash in Murrhardt mit Rettungshubschraubern in die Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall war es gekommen, weil der 69-Jährige die andere Motorradfahrerin beim Abbiegen von einer Landesstraße übersehen hatte. Es kam zum Crash. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.