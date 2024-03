Bad Wurzach (dpa) - Beim Zusammenstoß zweier Motorräder bei Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) ist ein Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Ein zweiter Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach geriet ein 63 Jahre alter Mann am Samstag mit seiner Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Motorrad. Der 63-Jährige erlag vor Ort seinen Verletzungen. Der entgegenkommende Fahrer, ebenfalls 63 Jahre alt, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie es hieß. An den Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 40 000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Pressemitteilung der Polizei