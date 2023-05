Heidenheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B19 in Heidenheim schwer verletzt worden. Der 18-Jährige flog nach dem Zusammenstoß mit einem zweiten Motorradfahrer am Samstagmittag von seinem Bike und schlitterte etwa 30 Meter weit über die Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der andere Fahrer wollte demnach zuvor mit seinem Motorrad an einer Einmündung in eine Straße einbiegen. Wie es zu dem Unfall kam, war unklar. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Mann im Alter von 40 Jahren kam mit leichten Verletzungen davon.

