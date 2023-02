Nach der Messerattacke in einer Geflüchtetenunterkunft in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist das Motiv weiterhin unklar. Bei dem Angriff soll ein Mann mit einem Messer auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Der 28-Jährige wird des versuchten Totschlags verdächtigt und sitzt weiterhin in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Buchen (dpa/lsw) - Er habe in der Nacht zum Freitag seinem Kontrahenten im Streit das Messer erst an den Hals gehalten und dem Mann dann zwei Mal in den Rücken gestochen. Der 41-jährige Ukrainer ging erst am nächsten Tag in eine Klinik, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden. Sein Landsmann wurde am Montag festgenommen.

