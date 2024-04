Heilbronn (dpa) - Im Raser-Prozess um einen Autounfall mit einem Toten in der Heilbronner Innenstadt hat das Landgericht Heilbronn am Montag den 21 Jahre alten Unfallverursacher wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte war mit etwa 100 Kilometern pro Stunde in einer 40er-Zone in das Auto eines 42-Jährigen gerast, der noch an der Unfallstelle starb.