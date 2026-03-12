Eine Spaziergängerin findet die Leiche einer jungen Frau in einem Wald bei Mannheim. Kurz darauf nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Nun werden weitere Details bekannt.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim ermittelt die Polizei wegen Mordes. Gegen einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt, den ein Haftrichter erlassen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der syrische Staatsbürger sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer schon länger. Der 17-Jährige und die 19-Jährige hatten seit über einem Jahr eine Beziehung geführt. Ob es sich bei der Tat um einen Femizid handelte, ist aber noch unklar. Konkrete Angaben zu einem Motiv des jungen Mannes könne man noch nicht machen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es derzeit aber keine Anzeichen für ein Sexualverbrechen.

Opfer wohl mit Händen und Ast getötet

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden am Dienstagabend trafen und dann gemeinsam zu dem Naherholungsgebiet gingen. Dort soll der Mann am frühen Mittwochmorgen auf die Frau eingeschlagen haben, die sich nicht habe wehren können. Dann soll der Mann die Frau mit Händen und mutmaßlich einem Ast getötet haben, teilten die Ermittler mit.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwoch um kurz nach 8.00 Uhr entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort der Leiche sei weiträumig abgesucht worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit rund 60 Beamtinnen und Beamten ein.

Fundort liegt in beliebtem Naherholungsgebiet

Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin bestätigten demnach den Verdacht auf eine Gewalttat. Der 17-Jährige wurde laut Polizei noch am Mittwochabend festgenommen. Zeuginnen und Zeugen sowie Menschen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei dem Wald, in dem die Leiche gefunden wurde, handelt es sich um ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Nähe eines Wohngebietes mit frei stehenden Einfamilienhäusern und Reihenhäusern. Zu dem Gebiet gehören unter anderem ein Weiher, ein Wildgehege, ein Spielplatz und Einkehrmöglichkeiten. Am Donnerstag war nichts mehr von dem Polizeieinsatz zu sehen. Zahlreiche Jogger und Spaziergänger waren unterwegs.

Ermittler äußern sich nicht zu genauem Motiv

Ob es sich bei der Tat um einen Femizid handelt, ist noch unklar. Wenn eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist, spricht man von einem Femizid. Es können aber auch nicht alle Tötungsdelikte an Frauen als Femizid gewertet werden.

Laut Sicherheitsbericht des Landes sind im Jahr 2024 in Baden-Württemberg 135 Frauen und Mädchen Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdelikts geworden. Täter waren vor allem Ehemänner, Ex-Partner oder Verwandte. Im Jahr 2025 wurden demnach 125 Frauen und Mädchen Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdelikts.