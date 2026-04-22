Nach dem Fund einer schwer verletzten Frau in Schöntal steht ihr Schwiegersohn unter Mordverdacht. Er schweigt aber weiter zum Vorwurf.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Schöntal (Hohenlohekreis) im Januar hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Schwiegersohn der Frau erhoben. Es werde vom Mordmerkmal der Heimtücke ausgegangen, sagte der zuständige Staatsanwalt Harald Lustig. Der 47-Jährige habe sich bislang nicht zur Sache geäußert.

Der Mann sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Nun muss das Landgericht Heilbronn entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Das gilt aber als Formsache. Zuvor hatte die «Heilbronner Stimme» darüber berichtet.

Die 58 Jahre alte Schwiegermutter des Verdächtigen war mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Sie wurde zunächst notfallmedizinisch versorgt, starb aber noch vor Ort. Die Ermittlungsbehörden gingen bereits kurz danach von einem Gewaltverbrechen aus. Eine spätere Obduktion bestätigte diesen Verdacht. Nähere Angaben zu den Hintergründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.