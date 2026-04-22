Baden-Württemberg Mord aus Heimtücke? Anklage gegen Schwiegersohn erhoben

Polizei
Der Schwiegersohn hat sich bislang nicht zur Sache geäußert. (Symbolbild)

Nach dem Fund einer schwer verletzten Frau in Schöntal steht ihr Schwiegersohn unter Mordverdacht. Er schweigt aber weiter zum Vorwurf.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Schöntal (Hohenlohekreis) im Januar hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Schwiegersohn der Frau erhoben. Es werde vom Mordmerkmal der Heimtücke ausgegangen, sagte der zuständige Staatsanwalt Harald Lustig. Der 47-Jährige habe sich bislang nicht zur Sache geäußert.

Der Mann sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Nun muss das Landgericht Heilbronn entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Das gilt aber als Formsache. Zuvor hatte die «Heilbronner Stimme» darüber berichtet.

Die 58 Jahre alte Schwiegermutter des Verdächtigen war mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Sie wurde zunächst notfallmedizinisch versorgt, starb aber noch vor Ort. Die Ermittlungsbehörden gingen bereits kurz danach von einem Gewaltverbrechen aus. Eine spätere Obduktion bestätigte diesen Verdacht. Nähere Angaben zu den Hintergründen machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Bausparkasse Schwäbisch Hall Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x