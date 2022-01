Ohne Monaco gesehen zu haben, ging für das Team Hartmut Schöffler/Andreas Schwalié (Homburg/Ramberg) die Rallye Monte Carlo-Historic abrupt zu Ende.

„Der Start im französischen Reims ist echt toll gewesen“, teilte Schwalié, Vorsitzender des MSC Ramberg, noch mit. Am Start und auf der Anfahrt in das Fürstentum waren viele Zuschauer. Selbst in der Nacht standen viele Leute an der Strecke und winkten. Doch gegen Morgen gab es die ersten Schwierigkeiten am Opel Kadett B 1.1 aus dem Jahr 1967. Zunächst beklagte Fahrer Hartmut Schöffler einen allzu hohen Ölverlust am kleinen Serienmotor. Kaum war der Ölverlust im Griff, stellte sich schon das nächste Problem ein. Das Kühlsystem verbrauchte zu viel Wasser. „Auf den nächsten 300 Kilometer mussten wir etwa zwölf Liter Wasser nachfüllen“, teilte Schwalié mit. „Es hatte keinen Wert, weiter zu fahren. Gegen sieben Uhr am Morgen mussten wir das Rallyeabenteuer beenden.“

Nun liegt es an Fahrzeugeigentümer Hartmut Schöffler, die Ursache zu finden und zu beheben für den nächsten Einsatz. Für Schwalié steht die Ausrichtung der Rallye „Südliche Weinstraße“ (Termin: 26. Februar) auf dem Programm.