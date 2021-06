Das geplante Konzert von Ruth Velten mit ihrem auf zeitgenössiche Musik spezialisierten Ensemble LUX:NM kann nach derzeit geltenden Vorgaben nicht in der Landauer Stiftskirche stattfinden. Stattdessen ist die Saxofon-Virtuosin am Wochenende gleich dreimal mit einem ungewöhnlichen Projekt vor Ort. Zu den Terminen der „Offenen Kirche“ präsentiert sie mit ihrer Berliner Formation Klang-Video-Installation. Die Performance bewegt sich zum einen durch eine Partitur der in Landau gebürtigen Komponistin Charlotte Seither, in Bilder umgesetzt durch den Künstler Florian Japp. Auch eine Uraufführung der Jazzsaxofonistin und Komponistin Birgitta Flick sowie eine eigene, großangelegte Klangraum-Installation des Ensembles LUX:NM erwarten die Besucher. Die Termine: am Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.