Nach einem Weltrekordversuch am Freitagabend sind auch am Samstag in Ludwigsburg wieder Modellballone abgehoben - wenn auch weniger als am Vortag. Wetterbedingt sei man Samstag eingeschränkt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Das Hauptproblem sei der Wind, zudem regnete es am Mittag in Ludwigsburg zeitweise.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Am Freitagabend waren 81 Ballone fünf Minuten zeitgleich in der Luft geschwebt, wie eine Sprecherin bestätigte. Ziel war es, mindestens 70 Modellballone gleichzeitig auf einer 30.000 Quadratmeter großen Fläche fliegen zu lassen. Der Bestwert muss nun noch anerkannt werden. Der bisherige Weltrekord mit naturgetreuen Nachbildungen von großen Ballonen wurde mit 58 kleineren in Albuquerque (USA) aufgestellt.

Die Veranstalter wollten den Rekordversuch eigentlich erst am Samstag wagen. Die schlechten Wetteraussichten und der zu erwartende Temperatursturz hatten den Zeitplan aber durcheinandergebracht. Das insgesamt dreitägige «Ballonblühen Festival» und sein Rahmenprogramm gelten als Auftakt der Jubiläumssaison «70 Jahre Blühendes Barock».