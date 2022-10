Nach einem nebeligen Morgen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg am Mittwoch ein nur wenig bewölkter Tag. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 Grad im südlichen Rheintal sowie am Bodensee und bei bis zu 15 Grad im höheren Bergland, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht auf Donnerstag soll es wolkig bis nebelig, aber trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 12 Grad im Südwesten und 6 Grad im Nordosten ab.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Donnerstag soll es in der zweiten Tageshälfte zeitweise regnen, im Bergland kann es auch zu frischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen wie am Vortag zwischen 14 Grad am Ostalb und 21 Grad im Breisgau. Dieser Trend aus Wolken und Regen bei Maximalwerten um 20 Grad setzt sich nach Angaben des DWD auch am Wochenende fort.

