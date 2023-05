Stuttgart (dpa/lsw) - Sturmtalent Thomas Kastanaras vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart fällt für den Rest der Saison aus. Der 20-Jährige hat im Auswärtsspiel der Regionalliga-Mannschaft am vergangenen Samstag in Fulda einen Mittelfußbruch erlitten und wurde inzwischen operiert, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten. Er werde je nach Heilungsverlauf drei bis vier Monate nicht zur Verfügung stehen, hieß es weiter. Kastanaras bestritt in der laufenden Saison vier Bundesliga-Partien für den VfB.

