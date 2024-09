Am Sonntag, 29. September, 17 Uhr, ist das nächste Geburtstagskonzert für die Stadt Landau in der Stiftskirche. Aufgeführt werden Werken des Landauer Komponisten Richard Rudolf Klein unter der Leitung von Klaus Hoffmann. Interessierte Chorsänger und -Sängerinnen können sich noch kurzfristig zum Mitsingen melden. Am Samstag, 14. September ist eine Probe im Pfarrheim Heilig Kreuz in der Augustinergasse 1. Von 14 bis 16 Uhr trifft sich der Männerchor, von 16.30 bis 18.30 dann der gemischter Chor. Fragen beantwortet Klaus Hoffmann unter 0160 18 71 806, klausgeorghoffmann@t-online.de. Interessierte können auch ganz spontan zur Probe kommen.