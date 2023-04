Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem exzellenten Auftritt in der Festhalle Wörth meldete sich das Landes-Jugend-Orchester Rheinland-Pfalz am Freitag nach dem Lockdown zurück. Uwe Sandner, als Generalmusikdirektor am Pfalztheater Kaiserslautern bestens bekannt, hatte in einer recht kurzen Probenphase ein sinfonisches Bilderbuchprogramm von umwerfender Wirkung erarbeitet. Chapeau!

Die Pandemie hat junge Ensembles wie das Landes-Jugend-Orchester, in denen die Fluktuation wegen der kleinen Altersspanne von drei, vier Jahren hoch ist, besonders hart getroffen. Möglicherweise ankerte