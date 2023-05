Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zum Schluss musste das Theater Liberi aus Bochum bangen und hoffen, doch dann durfte es doch zum Jahresende unter strengen Auflagen – 2G plus und Maske auch am Platz – in Landau mit seinem Märchenmusical „Schneewittchen“ auftreten. Sehr zur Freude der Zuschauer in der zu etwa einem Drittel besetzten Festhalle.

Das 2008 gegründete Liberi-Theater ist als Tournee-Bühne besonders anfällig für die Schwankungen der Pandemie. Es tourt mit seinen Produktionen durch Deutschland, Österreich