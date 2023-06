Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war fast wie in alten Zeiten: Am Ende nach einer hinreißenden Zugabe mit einem Tango von Astor Piazzolla gab es Beifall im Stehen für das Kammerensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Es hatte Wörth zwei Konzerte in der Festhalle geschenkt.

Zum Ende der Jubiläumsspielzeit tritt das 1919 in Landau gegründete Orchester unter seinem Chefdirigenten mit zwei Programmen nicht nur beim Musikfest in Speyer, sondern auch in den Städten