Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Begriff „Fahne“ denkt man an Nationalflaggen. Was in Schweigen-Rechtenbach farbenfroh flattert, sind reine Fantasieprodukte. „Vom Wind getragen“ heißt das grenzüberschreitende Kunstprojekt. Jeder kann mitmachen.

Mitmachen können, sollen und dürfen alle, die Lust haben. Genäht wird im ehemaligen Schleckermarkt am Urbansplatz. Die Mitarbeiterinnen von „Matchbox“, einem Kunst-