2001 war für den organisierten Sport in der Pfalz ein gutes Jahr. Ein Jahr nach den Olympischen Spielen von Sydney meldeten 2061 Vereine dem Sportbund fast 550.000 Mitglieder. Die Anzahl der Vereine hat sich seitdem wenig verändert, die Anzahl der Mitglieder schon.

Um knapp 70.000 ist sie zurückgegangen, davon gut 20.000 in der Corona-Zeit. Bei den Ballsportarten thront Fußball mit gut 136.000 Mitgliedern, er ist der größte Fachverband vor Turnen (93.000). Beide haben laut Sportbund-Statistik im vergangenen Jahr viele Mitglieder verloren: Fußball 5620 (gegenüber 2014 gar 21.000), Turnen 6692. Tennis, drittgrößter Fachverband, ist der Gewinner: fast 30.000 Mitglieder, gut 450 mehr als vor einem Jahr. Leichtathletik (knapp 17.800, minus 600), Handball (15.200, minus 900), Tischtennis (12.500, minus 300), Schwimmen (8900, minus 700), Volleyball (4600, minus 120), Radsport (4100, minus 30), Badminton (3300, minus 240): Sie alle schrumpfen. Nur noch 3000 Leute sind beim Basketball, gut 170 weniger als vor einem Jahr und gut 350 weniger als 2014. Knapp 20.000 sind in Sportschützenvereinen.

TV Rheinzabern an 2000er-Marke

Der größte Einzelverein in der Südpfalz ist der TV Rheinzabern mit 1995 Mitgliedern. Der SV Rheinzabern hatte 613 Mitglieder. Die größten Vereine sind im Landkreis Germersheim. Nach Rheinzabern kommen die TS Germersheim (1692), der TSV Kandel (1558) und der TV Wörth (1525), der im vergangenen Jahr nur fünf Mitglieder verloren hat. Der Kandeler Fußballclub hat 600 Mitglieder. Der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim ist einer der ganz wenigen Vereine, die gewachsen sind: 1204 Mitglieder, 34 mehr als 2020 und 132 mehr als 2014.

Landau hat die meisten Vereine

In den Vereinen sind 21.800 Kinder bis sechs Jahren, fast 5000 weniger als 2020. Bei den Sieben- bis 14-Jährigen fehlen ebenfalls knapp 5000 gegenüber 2020. Noch 73.000 sind in Vereinen. Die Anzahl der über 60-Jährigen ist fast gleichgeblieben: gut 108.000.

Die Stadt Landau hat die meisten Vereine, die größten sind der Turnverein (1290), der Schwimmclub (1151) und der TV Nußdorf (1028 Mitglieder). In Germersheim sind neben der Turnerschaft mit ihren vielen Abteilungen der Angelsportverein (529) und der VfR Sondernheim (506) relativ groß. In Wörth sind 1525 Leute in fünf Abteilungen des Turnvereins. Die DLRG hat 456, der Sportfischerverein 443 Mitglieder.

Mitte der 1990er-Jahre kam das erste dem Smartphone ähnliche Gerät auf den Markt. Computerspiele wurden immer raffinierter. Für bestimmt nicht wenige ein Grund, aus Vereinen auszutreten: die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags.