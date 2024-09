Kunst ist so vielfältig wie die Menschen, die sie erschaffen. Sie kann fröhlich und bunt sein, Schwarz-weiß und zurückhaltend melancholisch, meisterlich oder ganz einfach aus der puren Lust an Kreativität heraus geschaffen.

Viele dieser unterschiedlichen Facetten zeigt die aktuelle Mitgliederausstellung des Zehnthaus-Kunstvereins. „Als wir unseren Aufruf für die Mitgliederausstellung starteten, gab es weder Vorgaben für die Kunstgattung noch für das Format“, erzählte Kurator Sandro Vadim beim Aufbau in den beiden Fachwerkhäusern im Jockgrimer Hinterstädtel.

Nur die Anzahl der abgelieferten Arbeiten wurde auf vier Werke beschränkt. Daran hielten sich die 18 Künstler und Künstlerinnen, deren Hintergrund vom reinen Hobbykünstler und Autodidakten bis hin zu solchen mit akademischen Ausbildung reichen, durchweg. „Wir waren wirklich beeindruckt über das hohe Niveau der jetzt ausgestellten Arbeiten“, sagt Vadim weiter, und über die große Bandbreite. Diese erlaubte es ihm, die einzelnen Ausstellungsräume harmonisch zu gestalten, die Künstler zusammen zu präsentieren, die thematisch oder optisch zueinander passen.

Ausstellung beim Dorffest geöffnet

Beinahe ein Heimspiel hat Silvia Mielke, die in Sichtweise des Zehnthauses lebt und arbeitet. Prominent platziert, hängt eine ihrer Wand-Installationen im Foyer. Sie besteht, grob überschlagen, aus mindestens 2000 kleinen, aus dünnem Telefonbuchpapier gefalteten Sternen, die nebeneinander aufgereiht einem Quadratmeter Fläche bedecken. Der große Saal ist fast komplett der Fotografie vorbehalten.

Die Motive reichen von Landschaftsaufnahmen (Sebastian Rimpel) über Stadtansichten (Gertrud und Wigand Schneiderheinze) bis hin zu stimmungsvollen Momentaufnahmen von Klaus-Jürgen Steinhorst in Schwarz-weiß, in denen der Mensch im Fokus steht. Zu den ungewöhnlicheren Arbeiten gehören die Objekte von Arnhild Noack, die Fundstücke in durchscheinenden Acrylharz einschließt. Fast wie ein meditativer Rückzugsort wirkt ein kleines Zimmer, in dem Quilt-Arbeiten (Brigitte Ebendt) Wärme verstrahlen.

Fotografie, Druck und Grafiken

Sie werden optisch eingerahmt von zart bemalten Papier-Faltarbeiten (Caroline Seelinger) und einer Melange aus Schnüren und Metallreifen, die entfernt an schamanische Objekte erinnern, gebunden von Ulrike Kling. Abstrakte Kunst in unterschiedlich starken Ausprägungen zeigen gleich mehrere Künstlerinnen. Lust am Schwelgen in kräftigen Farben hat Helga Boebel, genauso wie Anja Lang, deren Werke wie Bild gewordene, überbordende Lebensfreude wirken. Zu den sanfteren Ästhetinnen gehören Marita Mattheck mit ganz neuen Druckgrafiken und Nicole Bellaire, die mit kleinformatigen, ausdrucksstarken und in die Tiefe gehende Grafiken gefällt.

Info

Die Mitgliederausstellung ist von Freitag, 6. September, bis Sonntag 8. September, während des Hinterstädtel-Festes geöffnet und danach bis zum Sonntag, 22. September immer samstags von 15 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 17 Uhr. Veranstalter ist das Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege e.V., Ludwigstraße 26 - 28, 76751 Jockgrim, www.zehnthaus.net