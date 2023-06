Stuttgart (dpa/lsw) - Top-Ten-Spieler Taylor Fritz ist seiner Favoritenrolle im Achtelfinale des Rasentennisturniers in Stuttgart gerecht geworden. Mit dem 7:6 (7:4), 6:3 gegen Aslan Karazew aus Russland zog der US-Amerikaner am Donnerstag ins Viertelfinale ein. Der Weltranglisten-Achte hatte in der ersten Runde ein Freilos und wird nun am Freitag gegen den ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics um das Erreichen des Halbfinals spielen. Das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon ist mit 795.730 Euro dotiert, der Grand-Slam-Klassiker in London steigt vom 3. bis 16. Juli.

