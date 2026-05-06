Der Karlsruher SC trifft in Paderborn auf einen angeschlagenen Aufstiegskandidaten. Christian Eichner erwartet Wut und Druck, aber auch Räume für seine Mannschaft.

Karlsruhe (dpa) - Trainer Christian Eichner erwartet beim Auswärtsspiel des Karlsruher SC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn einen hoch motivierten Gegner. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage der Ostwestfalen beim SV Elversberg rechnet der 44-Jährige mit einer Reaktion des Tabellenvierten im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga.

«Ich muss mich darauf einstellen, dass der Gegner sauer sein wird», sagte Eichner vor seiner letzten Auswärtsfahrt mit dem Karlsruher SC. Paderborn werde versuchen, das Ergebnis «so schnell, wie es geht, wieder geradezurücken».

Gleichzeitig sieht der Coach gerade im engen Aufstiegskampf Chancen für seine Mannschaft: «Wenn es uns gelingt, diese Spiele offen zu gestalten, dann werden wir Räume bekommen, weil der Gegner am Ende auf drei Punkte gehen wird.»

Egloff wohl keine Option mehr in dieser Saison

Nach dem Heimerfolg gegen Darmstadt (2:1) deutete Eichner nur kleinere Änderungen an seiner Startelf an. «Der Auftritt am Sonntag war über 90 Minuten total in Ordnung», erklärte der 43-Jährige.

Im Sturm sei allerdings erneut eine «harte Entscheidung» möglich. Hoffnung macht zudem die Personalsituation: Leon Opitz ist wieder ins Training eingestiegen und könnte nach seiner Pause zumindest wieder im Kader stehen. Lilian Egloff absolviert derweil wieder Reha-Training auf dem Platz, wird in dieser Saison aber voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.