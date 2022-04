Der letzte Schritt ins Glück? Mit einem Sieg beim direkten Rivalen DJK Nieder-Olm kann sich der TV Bad Bergzabern den Klassenverbleib in der 2. Basketball-Regionalliga sichern.

Das erste von zwei Nachholspielen ist am Sonntag um 18 Uhr (Heinz-Kerz-Halle Nieder-Olm) terminiert. Für das zweite noch ausstehende Spiel in Trier gibt es noch keinen Termin. „Blickt man auf die Tabelle, ist klar, dass die nächste Partie in Nieder-Olm die wichtigste der Saison ist. Am Sonntag geht es wirklich um alles“, beschwört TVB-Trainer Eric Marschke seine Mannschaft.

Mit mehreren Siegen am Stück hat sich die SG Weiterstadt am TVB vorbeigeschlichen, andere Mannschaften wie Eintracht Frankfurt und die SG TV Dürkheim/BI Speyer haben aufgeschossen. Nur zwei Zähler hinter dem TVB liegt der nächste Gegner aus Nieder-Olm. Verlieren die Südpfälzer, droht das Abrutschen vom siebten auf den neunten oder gar zehnten Tabellenrang – Plätze, die aufgrund der offenen Abstiegsentscheidungen in den höheren Ligen Abstiegsplätze sein könnten. Frankfurt-Griesheim und die Gladiators Tier II stehen als Absteiger fest.

Der neunte Platz reicht eventuell nicht

„Ich sehe selbst den sonst sicheren neunten und viertletzten Platz als stark gefährdet an. Wir brauchen deshalb unbedingt die Punkte gegen den direkten Rivalen aus Nieder-Olm“, sagt Marschke. „Zum ersten Mal überhaupt in dieser Runde besteht die gute Chance, dass wir in Bestbesetzung auflaufen. Die zuletzt verletzten Leistungsträger sind wieder im Training und stehen am Sonntag zur Verfügung. Das gibt uns wieder ganz andere Möglichkeiten. Und stärkt uns vor dem Schlüsselspiel.“

Martin Langenfeld, Jeremy Black, Aaron Schmitz, Nick Larsen und Timo Tübel stehen wohl wieder zur Verfügung. Hinzu kommen Chris Adam, Eric Bergmann, Rekordkorbjäger Jan Wroblewski, Leonard Laxa, Philipp Behrendt, Philipp Rudolf und Fabrice Kretschmer. Erstmals in der Saison 2021/2022 könnte der TVB in Topbesetzung auflaufen.