Ein Brandstifter zündet Prospekte in einer Kirche in Mannheim an. Der Hausmeister ist rechtzeitig zur Stelle. Die Polizei ermittelt.

Mannheim (dpa/lsw) - Mit einer Trauerkerze hat ein Brandstifter ein Feuer in einer Kirche in Mannheim gelegt. Der Täter zündete nach Polizeiangaben mit dem Teelicht Prospekte und Infobroschüren an. Dadurch fingen der Teppichboden und ein Holztisch Feuer.

Ein Hausmeister entdeckte die Flammen und löschte sie, bevor der Brand auf das Kirchengebäude übergreifen konnte. Laut Polizei wurden die Überreste der Kerze bei der Brandstelle gefunden. Die Kirche stand während der Tatzeit am Sonntagabend für alle offen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.