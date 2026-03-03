Mitten in der Nacht rast ein Fahrer durch Südbaden, flieht vor der Polizei und landet in einer Sackgasse – wie die Verfolgungsjagd endete und was ihm nun droht.

Wehr (dpa/lsw) - Mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer vor der Polizei durch Wehr (Landkreis Waldshut) geflüchtet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Wagen auf der Bundesstraße 518 auf, weil er deutlich zu schnell und mittig auf der Fahrbahn unterwegs war.

Als die Beamten dem Auto folgten, beschleunigte der Fahrer stark. Auch innerorts blieb die Geschwindigkeit den Angaben zufolge dreistellig, weshalb die Polizei die Verfolgung zunächst abbrach. Wenig später konnten die Einsatzkräfte den Wagen wegen einer Baustelle wieder entdecken. Der Fahrer verließ sein Auto und versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, wie die Polizei mitteilte.