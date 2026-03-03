Baden-Württemberg Mit Tempo 200 durch die Ortschaft – Polizei stoppt Raser

Polizei Symbolbild
Die Polizei stellte den 20-Jährigen bei einer Baustelle. (Symbolbild)

Mitten in der Nacht rast ein Fahrer durch Südbaden, flieht vor der Polizei und landet in einer Sackgasse – wie die Verfolgungsjagd endete und was ihm nun droht.

Wehr (dpa/lsw) - Mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer vor der Polizei durch Wehr (Landkreis Waldshut) geflüchtet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Wagen auf der Bundesstraße 518 auf, weil er deutlich zu schnell und mittig auf der Fahrbahn unterwegs war.

Als die Beamten dem Auto folgten, beschleunigte der Fahrer stark. Auch innerorts blieb die Geschwindigkeit den Angaben zufolge dreistellig, weshalb die Polizei die Verfolgung zunächst abbrach. Wenig später konnten die Einsatzkräfte den Wagen wegen einer Baustelle wieder entdecken. Der Fahrer verließ sein Auto und versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x