Beim Spaziergang mit ihrem Hund rettet eine Frau ihren Hund vor schlimmen Verletzungen. Die Polizei warnt Hundehalter und sucht nach Zeugen.

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Einen mit Schrauben präparierten Köder hat ein Hund in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) ins Maul genommen und fast verschluckt. Die Halterin bemerkte das gerade noch rechtzeitig und entfernte den Köder, bevor sich ihr Hund daran verletzen konnte, wie die Polizei mitteilte.

Der Köder lag demnach am Mittwoch in der Nähe einer Wassertretstelle, wo die Frau mit ihrem Tier spazieren war. Wer den Köder dorthin gelegt hat, ist bislang unbekannt. Die Polizei rief Hundehalter zu erhöhter Vorsicht auf und sucht nach Zeugen.