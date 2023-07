Weil er in der Bamberger Innenstadt auf einen Mann mit einem Messer eingestochen haben soll, sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Verdächtige mit dem 30-Jährigen am Sonntagabend in einen Streit geraten sein und ihm daraufhin mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben.

Bamberg (dpa/lby) - Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.