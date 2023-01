Der SV Sandhausen ist mit einem Laktattest in die Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga eingestiegen. Weitere Schwerpunkte seien am Montag nicht geplant, sagte ein Sprecher des Vereins der Deutschen Presse-Agentur. Das erste Training auf dem Platz steht einen Tag später auf dem Programm. Zudem testet Sandhausen am 7. Januar gegen den Oberligisten TuS Mechtersheim.

Sandhausen (dpa/lsw) - Bisher wurde das von Coach Alois Schwartz trainierte Tabellenschlusslicht zweimal auf dem Transfermarkt aktiv. Kerim Calhanoglu kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten FC Schalke 04 und Franck Evina lief zuletzt für den Liga-Konkurrenten Hannover 96 auf. Sie waren bei der Leistungsdiagnostik ebenso dabei wie auch Kapitän Dennis Diekmeier, Chima Okoroji und Joseph Ganda, die zuletzt lange verletzungsbedingt gefehlt hatten.

Die Verträge von Stammtorhüter Patrick Drewes und Mittelfeldspieler Janik Bachmann konnten trotz des Interesses anderer Vereine verlängert werden. Weitere Personalentscheidungen dürften zeitnah feststehen, hieß es von Clubseite.

Tabelle

Winterfahrplan