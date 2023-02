Mit einem «Match» zum neuen Job? Die Stadt Heidenheim an der Brenz will mit einem Profil auf der Dating-Plattform Tinder neue Bewerber für ihre Ausbildungs- und Studienberufe finden. Mit der Kampagne möchte die Stadt bei jungen Menschen für ihre Berufe werben, erklärte die Social Media Managerin der Stadtverwaltung am Montag. Um ein Match auf Tinder zu bekommen, müssen sich beide Seiten nach rechts wischen. «Wir liken ausschließlich», ergänzte ein Pressesprecher. Kommt es zum Match, könne man das Profil mit dem Namen «Heide N. Heim» fragen, was man wolle.

Heidenheim (dpa/lsw) - Verstehen sich beide Seiten gut, muss dennoch zunächst der gängige Bewerbungsprozess durchlaufen werden. Automatisch zu einem «Bewerbungsgespräch-Date» führt der Flirt auf Tinder demnach nicht. Die neue Kampagne hat einen ernsten Hintergrund: «Wir haben massive Probleme, Bewerber für unsere 20 Ausbildungs- und Studienberufe zu finden», erklärte der Pressesprecher. Für manche Stellen habe sich seit Jahren niemand mehr beworben.