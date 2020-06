Neben dem Haus der Familien Mall in Berg wurden für den Tag der Architektur zehn weitere Gebäude in der Südpfalz von einer Fachjury ausgewählt. Zu besichtigen sind sie wegen Corona online. Insgesamt laden in Rheinland-Pfalz nach dem Motto „Mit der Maus zum Haus“ bis zum 10. Juli 58 Projekte zur virtuellen Rundgang im Internet ein. Rund 30 kurze Videoclips gehen am Freitag, 18 Uhr, online.

Annweiler

2019 hat Christian Pfistner aus Landau in der Bürgermeister-Stöcklein-Straße 26 in Annweiler eine Zahnarztpraxis mit Wohnhaus errichten lassen. Der quaderförmigen Neubau in Massivbauweise steht am Rand eines Mischgebiets mit Blick auf die Burg Trifels. Die Behandlungsräume im Erdgeschoss sind transparent und lichtdurchflutet mit dunklen Böden und viel Holz. Die Lüftungsanlage arbeitet mit Wärmerückgewinnung, warmes Wasser wird über eine Luftwärmepumpe erzeugt. Die beiden Wohnungen im Dachgeschoss haben vorgelagerte Dachterrasse nach Süden. Das begrünte Dach besitzt eine Photovoltaik-Anlage.

Germersheim

Die Eduard-Orth-Grundschule hat für die Ganztagsbetreung einen zweigeschossigen Erweiterungsbau erhalten. Herzstück ist eine lichtdurchflutete Mensa mit Ausgabeküche. In den vier neuen Klassenräumen erzeugen „tanzende“ Fenster für interessante Blickbezüge. Der Bodenbelag ist in kraftvollen Farben gehalten. Klare Raumstrukturen und „roh“ belassene Oberflächen wie Wände in Sichtbeton prägen in ihrer Einfachheit den Innenraum.

Hördt

Das „Alte Forsthaus“ wurde zum Bürgerzentrum umgebaut, saniert und erweitert. Räume für Vereine, einen Bürgersaal für etwa 100 Personen und eine Ausstellung zu den Rheinauen im Dachgeschoss sind entstanden.

Kandel

Saskia und Florian Munsky haben in der Jahnstraße 5a einen Neubau aus Sichtbeton und Massivholzbauweise errichten lassen. Große Glasflächen lassen viel natürliches Licht herein. Das Gebäude wurde mit einer Photovoltaik-Anlage inklusive Speicher und Infrarotheizung ausgestattet. In Verbindung mit einer intelligenten Steuerung, mineralischen Dämmstoffen am Beton und nachhaltiger Zellulosedämmung der Massivholzwände hat das Haus einen sehr niedrigen Energieverbrauch.

Landau

Die „Alte Schlosserei“, Reduitstraße 21, wurde 1862 als Teil des Proviantamts des bayerischen Militärs erbaut. Das Büro Polychrom Architekten hat das Gebäude 2017 mit bereits angebautem, neuem Eingang gekauft und seit 2018 zum Bürogebäude mit Veranstaltungsraum im Gewölbekeller umgestaltet. Die ursprünglichen Strukturen wurden dabei freigelegt.

Ein ehemaliges Werkstattgebäude im Marienring 9a ist ein Beispiel für eine Sanierung mit Umnutzung. Das Gebäude steht im Hof eines Hauses aus der Spätgründerzeit um 1900. Die besondere Atmosphäre des Gebäudes wurde bewahrt, Eingriffe für zeitgemäße Wohn- und Büroeinheiten waren behutsam.

Das Zusammenspiel von Alt und Neu ist bei der VR-Bank Südpfalz in der Waffenstraße zu sehen. Getrennt und doch zusammen erscheinen Bestands- und Erweiterungsbau, die durch die Queich getrennt und durch einen transparenten Skywalk verbunden sind. Die beiden gläsernen Konferenzräume scheinen über dem Wasserlauf zu schweben.

Nußdorf

Die Bauherren im Kammertweg 12 wollten ein pures und ökologisches Wohnhaus mit sichtbaren Materialien. Die Konstruktionsmaterialien Holz und Beton blieben auf fast allen Oberflächen sichtbar. Durch den offenen Grundriss und die großflächige Verglasung wirkt das Gebäude großzügig und hell.

Wörth

Die IGS Wörth wurde modernisiert und erweitert. Das Unterrichtsgebäude mit Bibliothek und Mediathek ist ein dreigeschossiger Kubus mit einem Innenhof, der das Gebäude zusätzlich mit Tageslicht versorgt. Charakteristisch für den Massivbau ist das mit Faserzementplatten in Grüntönen verkleidete Sockelgeschoss, das sich vom Obergeschoss mit Putzfassade absetzt.

Weyher

Wunsch der Bauherren war es, die Tradition des Weinguts Meier in der Borngasse 6 mit der Moderne der jungen Generation im Haus zu verbinden. Das Gebäude aus der Barockzeit wurde Anfang des 20. Jahrhunderts saniert und mit Jugendstil-Elementen ergänzt. Jetzt wurde der historische Gewölbekeller aus Sandstein freigelegt. Beim Ausbau zur Weinbar setzte man auf natürliche Materialien wie Eiche für den Tresen, Stahl, Beton und keramische Ornament-Bodenfliesen bei den Sanitäranlagen. Der Sichtestrich wird über eine Fußbodenheizung erwärmt. Pendelleuchten mit Glaskörpern, Downlights und indirekte Beleuchtungen erzeugen spannende Lichtstimmungen.

