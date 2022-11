Es ist die erste in Deutschland: Gleich neben dem Tardis-Bücherschrank in Landau steht eine Kleinkunstbox zum Tausch von selbstgemachten Objekten und leuchtet in die Nacht.

Der kleine Kasten auf dem Eckpfosten des Grundstücks in der Paul-Münch-Straße sieht futuristisch aus: als würde ein vielfach ineinandergreifendes Räderwerk ihn verschließen, das sich nur mit einem geheimen Mechanismus geöffnet lässt. Dabei lassen sich die Türen ganz ohne Code einfach aufklappen. Und das ist auch gut so: Jeder soll ein kleines Kunstwerk hinausnehmen dürfen im Tausch gegen ein eigenes.

Wie ein kleine Galerie ist die Box eingerichtet – getauscht werden derzeit vor allem angemalte Steine. Foto: möt

„Im Moment werden vor allem bemalte Steine hineingelegt“, erzählt Markus Dotterweich. Er ist der Vater der pfiffigen Tauschbörse auf dem Grundstück seines Wohnhauses. Der Vater der Idee ist er aber nicht. Wie auch sein blauer Tardis-Bücherschrank gleich nebenan ist die Box Teil einer weltweiten Bewegung: der Free Little Art Gallery. In diesen Kisten bieten Künstler kleine Arbeiten zum Tausch an und „befreien“ sie gewissermaßen vom Kunstmarkt. Dotterweich hofft unbedingt auf Nachahmer.

Erinnert an die Pandorica aus „Dr. Who“

Mit dem futuristischen Erscheinungsbild des Landauer Exemplars hat es eine Bewandtnis: Erinnert es doch an die britische Science-Fiction-Kult-Serie „Dr. Who“ aus den 60er-Jahren. Sie erzählt von einem Wissenschaftler, der mit seinen Begleitern in der Zeit-Raum-Maschine Tardis (Time And Relative Dimensions In Space) durchs All reist. Die Zeitmaschine ist als alte britische Polizei-Notrufzelle getarnt. Dotterweich hat sie nachgebaut und 2018 auf der Ecke seiner Grundstücks zur Straße hin aufgestellt. Ebenso die Kleinkunstbox, die er Pandorica nachempfunden hat, einem mythischen Objekt, das in der Serie das gefährlichste Wesen des Universums gefangen hält.

Noch werkelt der 53-Jährige an ihr herum. Nachts ist sie bereits in blaues Licht getaucht, das noch zu pulsieren beginnen soll, wenn man die Tür öffnet. Aber vor allem der Bücherschrank bereitet ihm derzeit Sorgen: „Er war kurz vor dem Umkippen.“ Deshalb baut er jetzt einen neuen, denn der Schrank sei gut besucht, vor allem freitagnachmittags. Finanziert wird er durch eine Crowd-Funding-Kampagne. Zusammen mit der Spendenbox im Bücherschrank ist das nötige Geld von etwa 1400 Euro zusammengekommen.

Markus Dotterweich vor seinem Bücherschrank. ARchivfoto: van

Und Dotterweich heckt noch ein neues Projekt aus: in der fingierten Notrufzelle tatsächlich ein altes Telefon aufzustellen. Unter verschiedenen Nummern sollen Besucher kleine Geschichten oder Gedichte vorgelesen bekommen. Auch für Kinder soll’s was geben. Dabei hat der promovierte Geoökologe noch mehrere Jobs: Er ist Dozent am Weincampus Neustadt und arbeitet für Umweltberatungsunternehmen.

Info

Tardis-Bücherschrank und Kleinkunstbox in Landau, Paul-Münch-Straße 3. Die Tardis hat eine eigene Facebook-Seite und ist eingebunden in die Book-Crossing-Community, in der Menschen Bücher mit anderen über öffentliche Bücherschränke teilen. In Sachen Kleinkunstbox wird man fündig unter www.instagram.com/kleinkunstbox/.