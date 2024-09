Überwältigt ist die Gemeinde der evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe vom Publikumsinteresse an der Lichtinstallation „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram: Schon über 11.000 Besucher haben sich die leuchtende Weltkugel, die im Kirchenraum schwebt, angeschaut. Noch gut zwei Wochen ist sie zu sehen.

Schon am Eröffnungswochenende hatten sich Tausende durch das Portal der Kirche am Karlsruher Marktplatz gedrängt. Mittlerweile ist auch ein pädagogisches Programm für Kinder und Jugendliche angelaufen. Volunteers sorgen dafür, dass trotz des gewaltigen Ansturms in der Kirche eine ruhige Stimmung ist, teilt Pfarrerin Claudia Rauch mit. Zuvor zog „Gaia“ bereits in der Dresdner Frauenkirche und im bayerischen Memmingen Hunderttausende Besuchende an.

Jerrams rotierende Weltkugel mit einem Durchmesser von sieben Metern lässt sich aus verschiedenen Perspektiven im Kirchenschiff und von den beiden Emporen betrachten. Sie bietet einen Blick auf den blauen Planeten, wie ihn nur Astronauten werfen können. Die Weltkugel dreht sich alle vier Minuten einmal um sich selbst und wird von einer Klangcollage des Künstlers begleitet. Die Erdoberfläche wurde anhand von Aufnahmen der US-Weltraumorganisation Nasa originalgetreu und maßstabsgerecht nachgebildet.

Zusammengesetzt ist der Erdball maßstabsgertreu aus Aufnahmen der Nasa. Foto: Thomas Riedel

Die leuchtende Installation im dunklen Raum fasziniert die Menschen auf unterschiedliche Weise – besonders in den Abendstunden zwischen 18 und 22 Uhr. „Es gab schon viele berührende Gespräche“, sagt Rauch und spricht von „berührten und berührenden Reaktionen“.

Es werden etliche Rahmenveranstaltungen angeboten. So findet am Freitag, 20. September, um 18 Uhr eine Gesprächsrunde rund um „Kunst und Klimagerechtigkeit“ statt mit Journalist Jochen Siegle und Künstlern, die Nachhaltigkeit zum Thema ihrer Kunst machen. Am Samstag, 21. September, ist der Familien-Umwelt-Aktionstag „Superheld*innen gesucht“ angesetzt. Am Sonntag, 22. September um 10.30 Uhr hält Landesbischöfin Heike Springhart den Gottesdienst mit „Weltmusik“ von Frank und Leslie Thomé und Christian-Markus Raiser. Das Wochenende endet am Sonntag um 19 Uhr mit einem Orgelkonzert „Interstellar – Planetenmusik für Orgel“: Hans-Eberhard Roß aus Memmingen spielt Werke von Gustav Holst („Mars“ und „Venus“ aus „Die Planeten“), Louis Vierne und Hans Zimmer.

Info

Die Installation „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram dreht sich bis zum 6. Oktober in der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe. Die täglichen Besuchszeiten beginnen um 13 Uhr mit einer dreiviertelstündigen Mittagsmusik in Kooperation mit der Hochschule für Musik Karlsruhe. Die Öffnungszeit endet um 22 Uhr mit einem Abendimpuls. Der Eintritt ist frei. Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich im Netz unter gaia-in-karlsruhe.de.