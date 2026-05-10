Eine betrunkene 40-Jährige hat bei Singen einen Verkehrsunfall verursacht. Ihr Führerschein wird einbehalten.

Singen (dpa/lsw) - Betrunken hat eine 40 Jahre alte Autofahrerin einen Unfall mit einem Totalschaden verursacht. Die Frau wollte mit ihrem Wagen nach Auskunft der Polizei bei Singen (Landkreis Konstanz) auf die B33 auffahren.

Hierbei prallte sie zunächst mit dem Vorderrad gegen eine Verkehrsinsel, der Wagen kam nach links von der Straße ab und überschlug sich den Angaben zufolge in einer angrenzenden Wiese.

Sowohl die 40-Jährige als auch ihr 41 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Den Führerschein ist die Frau erst mal los. Am Fahrzeug der 40-Jährigen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von 120.000 Euro.