Durch unsichere Fahrweise aufgefallen ist in der Nacht auf Donnerstag die Fahrerin eines Mercedes auf der L532 in der Nähe der Westrandstraße. Laut Polizei hatte sie 1,68 Promille Atemalkohol. Der 28-Jährigen aus Landau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein ist sie erst mal los. Den Schlüssel an den Beifahrer übergeben konnten die Beamten nicht. Dieser hatte einen noch höheren Alkoholwert. Außerdem wurde ihm bereits der Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen.