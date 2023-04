Der Freiburger Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche hat am Sitz von Erzbischof Stephan Burger zu sichtbaren Konsequenzen geführt: Die Porträts seiner Amtsvorgänger Robert Zollitsch (84) und Oskar Saier wurden abgehängt. Das habe die Bistumsleitung am Donnerstag entschieden, berichtete ein Sprecher der Erzdiözese in Freiburg. Mit diesem Schritt erhoffe man sich eine «Signalwirkung».

Freiburg (dpa/lsw) - Nicht nur die Bilder von Zollitisch und Saier fehlen nun. Auch die die Porträts aller Amtsinhaber seit dem 19. Jahrhundert sind demnach nicht mehr zu sehen. Die Form der Präsentation sei nicht mehr zeitgemäß, hieß es. Das große Erzbistum mit rund 1,8 Millionen Katholiken ist relativ jung - es wurde 1821 gegründet.

Aus dem Dienstag veröffentlichten Missbrauchsbericht geht hervor, dass Zollitsch' Amtszeit bis 2013 durch «konkretes Vertuschungsverhalten» geprägt war. Die Autoren der unabhängigen Studie bewerten auch das Verhalten von Zollitsch' verstorbenen Amtsvorgänger Saier äußerst kritisch. Dieser amtierte von 1978 bis 2002. Wie beispielsweise mit der Bezeichnung des von der Caritas geführten Oskar-Saier-Hauses im Schwarzwaldort Kirchzarten umgegangen werde, müsse noch entschieden werden, sagte der Sprecher.

Ein Autor des Berichts hatte gesagt, Zollitsch habe als damaliger Erzbischof alles unterlassen, was kirchenrechtlich vorgeschrieben gewesen wäre. Eigentlich verpflichtende Meldungen von Missbrauchsfällen nach Rom seien unterblieben. Der 84-Jährige hatte im Oktober in einem Video schwerwiegende Fehler und persönliche Schuld eingeräumt. Schon vor der Veröffentlichung hatte Zollitsch über einen Sprecher angekündigt, sich nicht zu dem Abschlussbericht äußern zu wollen.

