Nach Vorstellung des Freiburger Berichts zum Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und dem Umgang mit den Tätern in der Erzdiözese Freiburg hat der Betroffenenbeirat Konsequenzen gefordert. Es müsse untersucht werden, wie die nun offengelegte Vertuschung unter anderem durch den früheren Erzbischof Robert Zollitsch sich auf die Biografien der Opfer auswirkte und welche Schäden ihnen alleine dadurch zugefügt wurden. «Der systematische Täterschutz und die konsequente Ignoranz gegenüber dem Leid der Betroffenen hat dazu geführt, dass Betroffene über den Missbrauch hinaus noch viel weiteres Leid ertragen mussten», hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.

Freiburg (dpa) - Der Bericht habe schwarz auf weiß dokumentiert, dass missbrauchte Kinder und verletzte Kinderseelen über Jahrzehnte gleichgültig waren. «Wichtiger waren der Kirche ihr Image und damit der Schutz von Menschen, die grausamste Taten an Kindern und Jugendlichen begangen haben.» Betroffene wurden nicht gehört, Hilfe hätten sie nicht erhalten. Dokumente, Protokolle, Personalakten seien vernichtet worden und damit der Weg von Opfern, doch noch zu ihrem Recht zu kommen, erschwert worden.

Der Betroffenenbeirat appellierte, zukünftig positive Darstellungen von Zollitschs Lebenswerk zu unterlassen. Öffentliche Porträts von ihm und seinem durch den Bericht ebenfalls schwer belasteten Vorgänger Oskar Saier sollten entfernt werden. «Hätte Zollitsch das Mindestmaß des Humanen eingehalten und Missbrauchsfälle den staatlichen und kirchlichen Behörden zur Ermittlung übergeben, hätte zahllosen Kindern, Jugendlichen, Familien und Gemeinden Leid erspart werden können, das sich heute kaum noch lindern lässt.»

Erzbistum Freiburg

