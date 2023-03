Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Das Beste kommt eben immer zum Schluss“, kommentierte Schlagzeuger Günter Logé in seiner gewohnt bescheidenen Art den Auftritt von Miri in the Green auf der Landauer Hofbühne. Zum Abschluss der Kleinen Montagsreihe stellte die südpfälzisch-badische Gruppe dort Lieder ihrer geplanten neuen CD vor.

Logé wollte mit der Bemerkung sicher niemanden diskreditieren. Er freute sich einfach nur darüber, mit seinen Kollegen wieder vor einem zahlreichen Auditorium spielen zu