Im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts für Europäische Sumpfschildkröten reist die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder am Mittwoch nach Neuburg am Rhein. Dort und an anderen Orten hatte unter anderem der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (Nabu) die Auswilderungsaktion für das Reptil gestartet. Die Grünen-Politikerin Eder entlässt nun die 400. Sumpfschildkröte der Initiative in die Natur (10.30 Uhr). An der Aktion nimmt auch die Nabu-Landesvorsitzende Cosima Lindemann teil.

Neuburg am Rhein (dpa) - Der Nabu setzt in Kooperation mit dem Aquarium Sea Life Speyer seit 2008 Europäische Sumpfschildkröten (Emys orbiscularis) an geeigneten Altarmen entlang des Rheins aus. Im Mittelalter besiedelten die Tiere in großer Zahl die Oberrheinebene. Heute ist die Art bis auf wenige natürliche Vorkommen aus Deutschland verschwunden.

