Mannheim (dpa/lsw) - Mehr als 3000 Geflüchtete aus der Ukraine sind nach Angaben von Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges bislang in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht worden. „Wie viele Menschen aus der Ukraine in den vergangenen Tagen tatsächlich nach Baden-Württemberg gekommen sind, können wir nicht sagen, da viele in privaten Unterkünften aufgenommen wurden“, sagte die CDU-Politikerin dem „Mannheimer Morgen“ (Samstag). Etwa 6000 Plätze in der Erstaufnahme seien mit Geflüchteten aus aller Welt belegt. „Kapazitäten haben wir derzeit für rund 10.000 Menschen.“ Viele Kommunen bauen gerade neue Unterkünfte auf und aus.