Tagtäglich sprechen Gerichte ihre Urteile, mal sind es Diebe, mal Räuber, Betrüger oder auch Mörder. Schwarz auf weiß fasst eine Statistik ihre Urteile zusammen. Dabei fällt in diesem Jahr etwas auf.

Stuttgart (dpa/lsw) - Gewalttätige Jugendliche werden in Baden-Württemberg immer häufiger verurteilt, viele von ihnen sogar zum wiederholten Mal. Nach Angaben des Justizministeriums stieg die Zahl der Verurteilungen von 14- bis 17-Jährigen wegen Straftaten der sogenannten Gewaltkriminalität im Laufe des vergangenen Jahres um 26,3 Prozent. Unter anderem legten die Werte bei Raub und Erpressung (plus 21,5 Prozent) ebenso zu wie bei gefährlicher Körperverletzung (plus 27,1 Prozent). Mehr als jeder dritte verurteilte Jugendliche und Heranwachsende ist laut Statistik ein Wiederholungstäter.

Das Bild der Gewalt in dieser Altersgruppe sei besorgniserregend, sagte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges. Für den Anstieg machte sie unter anderem auch die Zahl junger Flüchtlinge verantwortlich. «Junge Männer werden häufiger strafrechtlich auffällig als alte Frauen, und in der Gruppe der Migranten ist die Anzahl junger Männer besonders hoch», sagte die CDU-Ministerin. Es gebe aber eine Überrepräsentanz ausländischer Verurteilter im Vergleich zu Urteilen gegen Deutsche. «Migration hat einen Einfluss auf die Kriminalität in diesem Land», sagte sie.

Justiz kann auf Kinder nicht einwirken

Sorgen bereiten der Ministerin auch Zahlen, die gar nicht erst in der Statistik auftauchen. Denn wer jünger ist als 14 und somit nicht strafmündig, wird in Deutschland nicht verurteilt. Die Justiz habe keine Chance, auf Kinder einzuwirken, die Straftaten begingen. «Und wenn jemand schon sehr früh Straftaten begeht, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass sich das verfestigt, bevor die Justiz eingreifen kann», sagte die CDU-Ministerin. Gentges sprach sich erneut dafür aus, Fragen zur Strafmündigkeit von Kindern wissenschaftlich zu untersuchen. Nur dann könnten auch Konsequenzen für ihre Strafbarkeit beraten werden.

Nach der polizeilichen Kriminalstatistik waren im Jahr 2019 insgesamt 7.642 Kinder in Baden-Württemberg tatverdächtig. Diese Zahl ist über die Jahre konstant gestiegen bis zu einem Höchststand im vergangenen Jahr von 10.610 Kindern unter Verdacht. Einen hohen Anstieg gab es laut Gentges vor allem bei der Gewaltkriminalität in dieser Altersgruppe. Dies werde sich früher oder später auch in der Urteilsbilanz zeigen.