Angesichts der geplanten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen hält Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut Leistungsschauen bald wieder für gut möglich. «Nirgendwo sonst erhalten die Besucherinnen und Besucher einen so kompakten Überblick über das Leistungspotenzial der örtlichen Unternehmen», teilte die CDU-Politikerin am Sonntag in Stuttgart mit. «Ich ermutige die Gewerbe- und Handelsvereine aufgrund der beschlossenen Öffnungsschritte, jetzt wieder Leistungsschauen zu planen und zu organisieren.» Das Ministerium gebe auch weiterhin jeweils einen Zuschuss von 1500 Euro. Ab dem 20. März sollen die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben werden.

