Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alexander Schweitzer hat in Bad Bergzabern Basketball gespielt. Er schaut immer mal wieder vorbei. „Erst Betze, jetzt Beza“, twitterte der Minister am Samstag. Kontakt pflegt der Verein auch mit Hessens Grüner Annette Gümbel. Sie ist in Lich in der gleichen Funktion wie Reiner Hechler beim TVB engagiert.

„Zweiter Heimsieg heute! Erst Betze, jetzt Beza. Sehr souveräner 92:62-Sieg des TV Bad Bergzabern gegen TS 1856 Frankfurt-Griesheim“, twitterte Alexander Schweitzer am vergangenen