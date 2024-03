Mindestens zwei Menschen sind bei Unfällen auf baden-württembergischen Autobahnen schwer verletzt worden. Mehrere Fahrzeuge kollidierten. Die Ursachen waren teils unklar.

Karlsruhe/Weissach (dpa/lsw) - Bei mehreren Unfällen auf Autobahnen in Baden-Württemberg sind mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Wegen der Unfälle entwickelten sich mehrere Staus, einer davon war mehr als acht Kilometer lang.

Bei einem Überholversuch auf der Autobahn 8 bei Weissach (Kreis Böblingen) stießen nach Polizeiangaben vom Mittwoch drei Autos zusammen. Eine Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein 25-Jähriger hatte demnach am Dienstag bei einem versuchten Spurwechsel ein anderes Auto gestreift, das ihm ausweichen wollte. Dabei kollidierte der Wagen mit dem Auto der 37-Jährigen. Der Wagen der Frau prallte gegen eine Betonschutzwand, wurde über drei Spuren geschleudert und blieb schließlich am Straßenrand stehen.

Auf der Autobahn 6 bei Wiesloch (Kreis Rhein-Neckar-Kreis) bremste ein Lastwagen zu spät und fuhr nacheinander auf zwei Autos auf. Dabei sei eines der Autos in die Leitplanke geschoben worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer wurde demnach schwer verletzt aus dem Wagen geborgen. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Die Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Gegen den Lastwagenfahrer wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe kollidierten am Mittwoch mehrere Fahrzeuge aus zunächst unbekannter Ursache miteinander. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine Verletzten. Die Schadenssumme, die Anzahl der beteiligten Menschen und Fahrzeuge waren vorerst unklar.